"Me indigna cuando la gente habla de robo": Zidane tras clasificación del Madrid en Champions

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, aseguró que está "indignado" tras escuchar la palabra "robo" por el pase a semifinales de la Liga de Campeones con el penalti en el último segundo del partido ante el Juventus, que insistió era “claro”.

El técnico francés dijo que: "cada uno puede opinar si hay penalti o no, no voy a discutir, pero estoy indignado cuando la gente habla de robo. Yo voy a defender a los míos, que han hecho un partido enorme y sin duda merecíamos pasar", opinó.

Publicidad

Vea aquí: James vs. Zidane, una de las semifinales de la Champions League

"Veo normal que se pueda opinar, pero decir que es un robo y no solo aquí, ver también la prensa extranjera, es para pensar. Lo hicimos muy bien y al final estamos en semifinal. No voy a contestar a jugadores, pero no se puede hablar de robo", añadió rotundo.

El debate que ha provocado el penalti de Benatia a Lucas Vázquez ha sorprendido a Zidane por los días que ha durado: "No me parece normal. Lo entiendo en el momento, pero no tanto tiempo porque sí es penalti", enfatizó.

Además, defendió que más allá de esa jugada, el Real Madrid es justo semifinalista: "Puedes hablar del penalti, pero todo lo que hicimos hasta ese momento en el partido, después de que la Juve se pusiese 0-3 y en la dinámica de poder pasar, nos llevó a conseguir marcar y estar en semifinales. Merecíamos la clasificación", señaló.