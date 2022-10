Me llamaron para negociar y para que eliminara las pruebas de redes: ex de Villa

Un nuevo capítulo en el caso de supuesta violencia de género contra el jugador de Boca Juniors Sebastián Villa se conoció tras las declaraciones recientes de su expareja Daniela Cortés.

En días pasados, la defensa del jugador de la Selección Colombia presentó ante las autoridades argentinas una serie de videos en los que se ve discutiendo con Daniela Cortés, y con los que pretenden desmentir que existiera violencia contra la colombiana, quien en las imágenes aparece empujando y peleando con el futbolista.

Publicidad

En el último video que aporta la defensa de Villa a la causa el jugador denuncia que Cortés lo agrede con un golpe en la espalda.

Está serie de videos fueron aportados a la justicia en la declaración de Villa

La causa sigue si curso en la fiscalía de Esteban Echeverría pic.twitter.com/bzeHxX4lF5 — Luis Fregossi (@LuisFregossi) May 8, 2020

Segundo video que aportó la defensa de Sebastián Villa a la causa .

El jugador declara que no agredió a Cortés y que su ex pareja no le dejaba salir de su vivienda 👇 pic.twitter.com/DshJAS5cLs — Luis Fregossi (@LuisFregossi) May 8, 2020

No obstante, las pruebas con las que el jugador pretendería defenderse fueron desmentidas por la misma Daniela Cortés, quien manifestó este fin de semana que esos videos no son del 27 de abril, día de la agresión que ella denunció en redes sociales, sino de una discusión pasada, por lo que carecen de veracidad.

Publicidad

“Los videos que están rodando son viejos, son de discusiones pasadas en las que él me grababa de forma burlesca y humillativa, se los mandaba a sus amigos para provocarme y yo defenderme. No son del 27 de abril. Se puede ver la diferencia del corte de cabello donde él aparece rapado”, dijo la colombiana en entrevista exclusiva con Crónica TV.

“Me parece indignante que saque pruebas de una supuesta extorsión y robo, unos videos de carácter íntimo y sentimental, queriéndome ridiculizar, cuando en realidad no tiene las suficientes pruebas para acusaciones tan fuertes”, añadió la colombiana.

Publicidad

Le puede interesar: Los videos presentados por Sebastián Villa en su defensa

Además, Daniela Cortés aseguró que dichas pruebas no son del día que publicó las supuestas agresiones de Villa, por el contrario, insistió en que el jugador solo busca ridiculizarla para limpiar su imagen.

Asimismo, la colombiana aseguró que los representantes del jugador de Boca llamaron a su familia para que “negociaran” y ella eliminara las fotos y los videos en los que se ve ensangrentada por los presuntos golpes de Villa.

“Los representantes de él llamaron muchas veces a mi familia, en ocasiones hasta a mí, pidiendo hablar conmigo porque sabían que él estaba en un momento vulnerable. Llamaban muchas veces a mi hermana y a mis papás diciéndoles que tratáramos de negociar, que llegáramos a un acuerdo para que yo bajara todas las pruebas de las redes, para que supuestamente Sebastián y to tuviéramos unas disculpas íntimas y como si no hubiera pasado nada”, contó.

Publicidad

Finalmente, Daniela Cortés manifestó que siente indignación al ver los videos que corren en las redes sociales con los que se pretende defender Villa, aunque resaltó que espera perdonarlo para no tener “odio en su corazón”, no piensa volver a tener una relación con él.

“Me parece indignante y me da rabia, odio, al ver todas estas cosas y lo que dice, las mentiras, siento rabia. No soy una persona con odio en mi corazón, todos estos días me he pegado a Dios y le pido que me dé sanación, que pueda perdonarlo, no para regresar con él, sino sanándome de todo este dolor que causó en mí. Tampoco sería tranquilo vivir con odio y remordimiento hacia una persona”, dijo.

Publicidad