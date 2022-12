Me trajeron para conseguir la estrella: Iván Rivas sobre su fichaje por el Junior

, nuevo jugador del, habló en El Camerino de BLU Radio sobre su fichaje por el equipo ‘tiburón’ y lo que espera

aportarles a lo largo del próximo semestre.

“Estoy contento de haber llegado a una gran institución donde espero dar lo mejor de mí para aportarle al equipo y poder conseguir la estrella que es para lo que me trajeron”, dijo.

Asimismo, Rivas se refirió a sus cualidades deportivas al ser un jugador que juega en diferentes posiciones, desde mediocampista defensivo, hasta un volante con llegada y remate.

“Soy bendecido por Dios, soy un jugador polifuncional. Amo estar jugando, amo estar en una cancha desde el minuto cero. Entonces la idea es aportarle al equipo desde la posición en la que el ‘profe’ me ponga y dar lo mejor de sí mismo para que todo salga bien”, añadió.

Rivas también reveló que no se toma como una revancha el volver a un equipo de la magnitud del Junior después de su paso por Santa Fe en donde no tuvo protagonismo.

“Revancha no porque en Santa Fe nunca jugué, entonces no puedo decir si me fue bien o me fue mal. Tengo la bendición de llegar a un equipo grande y quiero mejorar mis condiciones”, mencionó.