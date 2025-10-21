Medellín vs. Santa Fe: el motivo por el que terminó el partido antes del minuto 90

Un duelo que prometía intensidad entre dos equipos que disputaron la final del primer semestre terminó empapado por la lluvia. El pasado lunes 20 de octubre, Independiente Medellín recibió a Santa Fe en el estadio Atanasio Girardot para cumplir con el compromiso aplazado de la jornada 14 de la Liga BetPlay II-2025. Sin embargo, el partido no llegó a su fin: un aguacero torrencial obligó a suspenderlo antes del minuto 90.

La decisión causó inconformidad entre los aficionados, especialmente quienes esperaban que el encuentro concluyera en condiciones normales entre los dos últimos finalistas del fútbol colombiano.



Partido entre Medellín y Santa Fe quedó en empate bajo la lluvia

El duelo comenzó con intensidad, recordando el enfrentamiento que consagró a Santa Fe como campeón en el primer semestre. El cuadro cardenal pegó primero: Hugo Rodallega aprovechó un error defensivo del Medellín y marcó el 0-1 al minuto 28. Sin embargo, el equipo local no tardó en reaccionar. Francisco Fydriszewski cazó un rebote dentro del área y puso el 1-1, desatando la euforia en las tribunas a pesar del fuerte aguacero que caía sobre el Atanasio.

El partido se mantuvo parejo, con llegadas de lado y lado, hasta que la expulsión de Jhon Meléndez dejó a los capitalinos con diez hombres. Aun así, los dirigidos por Pablo Peirano intentaron sostener el resultado ante un Medellín que volcó todo su juego ofensivo en busca del triunfo. Pero más allá del esfuerzo de ambos, la protagonista terminó siendo la lluvia.

Al minuto 50, el aguacero se intensificó y, aunque el drenaje del estadio respondió por algunos minutos, los charcos comenzaron a afectar el desarrollo del juego. El balón dejó de rodar con normalidad y el árbitro central se vio obligado a interrumpir el encuentro.



Partido entre Medellín y Santa Fe se suspendió al minuto 89

Tras varios minutos de espera, la decisión fue inevitable. La terna arbitral determinó dar por finalizado el compromiso debido a la imposibilidad de continuar el juego. Aunque el reloj marcaba el minuto 89, las condiciones climáticas no mejoraban y reanudar el partido resultaba imprudente.

La medida generó reacciones divididas. Algunos hinchas del Medellín protestaron al considerar que su equipo perdía la oportunidad de remontar, mientras que los seguidores de Santa Fe tomaron la decisión con calma, satisfechos con conservar el empate en condición de visitantes.

Por ahora, la Dimayor no ha confirmado si el encuentro será objeto de revisión o si el marcador se mantendrá tal como estaba al momento de la suspensión. En cualquier caso, el aguacero del Atanasio dejó una nueva postal de esas que solo el fútbol colombiano puede ofrecer: un clásico reciente, mucha expectativa y un desenlace inesperado bajo la lluvia.