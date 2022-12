Messi, lesionado, es baja para el partido de Argentina ante Venezuela

El capitán albiceleste, Lionel Messi, no podrá jugar el próximo martes ante Venezuela en la octava jornada de las eliminatorias mundialistas sudamericanas por lesión, confirmó el seleccionador de Argentina, Edgardo Bauza.



"Messi no va a poder estar el próximo partido, tiene una inflamación en el pubis. Hay que cuidarlo", dijo hoy Bauza al canal TyC Sports tras el entrenamiento de la selección argentina.



La 'Pulga' dijo este jueves, tras el triunfo de Argentina por 1-0 ante Uruguay en el que anotó el único gol, que estaba "dolorido" y que no sabía si iba a poder jugar el martes ante Venezuela, en Mérida.



El equipo argentino se entrenará hasta el domingo en la provincia de Buenos Aires y ese día por la tarde partirá hacia Venezuela.

La Albiceleste es líder de las eliminatorias sudamericanas con 14 puntos, uno más que Uruguay, Colombia y Ecuador.