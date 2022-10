"Messi no es humano; no debería ser autorizado a jugar por la Fifa": Queiroz

El entrenador Carlos Queiroz, actual seleccionador de Irán, encuadrado en el Grupo B del próximo Mundial junto a España, Portugal y Marruecos, calificó a su compatriota Cristiano Ronaldo como "el mejor del mundo" aunque dijo del argentino Leo Messi que "no es humano y que no debería ser autorizado a jugar por la Fifa".



Queiroz, que perfila la puesta a punto para Rusia 2018 de Irán, que por primera vez en su historia va a disputar un segundo Campeonato del Mundo consecutivo recuerda en Fifa.com la decisiva incidencia de Messi en Brasil 2014, cuando marcó el gol que dio el triunfo a Argentina ante el combinado iraní.



"Siempre digo que Messi es un jugador extraordinario, ¡no es humano! Si fuese humano no habría tenido ese momento mágico en aquel partido", destacó Queiroz.

"No suelo llevarme bien con la derrota, pero aquella no me dejó una sensación o imagen negativa. Cuando un momento mágico de esos acontece es cuando sabemos que el fútbol está vivo y es por eso que se trata de uno de los deportes más atractivos del mundo. Y más cuando viene de parte de un jugador que, hasta que no pruebe que es humano, no debería ser autorizado a jugar por la FIFA", agregó el seleccionador de Portugal.



Carlos Queiroz, reconoció que el hecho de enfrentarse en la fase de grupos de Rusia 2018 a su país, Portugal y a Cristiano Ronaldo "será especial". "Va a ser especial, como siempre lo es enfrentar a grandes jugadores. En este caso al mejor jugador del mundo. Pero, cuando el partido comienza, solo hay dos equipos intentando ganar, y es el fútbol el que al final dictaminará justicia y quién ha sido mejor dentro del campo".



"Los recuerdos siempre quedan, claro. Fundamentalmente en proyectos en común como fueron el Manchester United y la selección portuguesa. Pero ya ha pasado mucho tiempo, el Mundial de Sudáfrica ha quedado lejos. Los tiempos son otros ahora y tengo a otros Ronaldos conmigo. Ellos son importantes hoy: los Jahan Bakhsh, (Reza) Goochannejad, (Ali) Karimi... Esos son los Ronaldos que tengo que cuidar ahora y a los que tengo que prestarles atención para conseguir el éxito que todos deseamos", subraya Queiroz.



Irán coincidirá en la fase de grupos de Rusia 2018 a Portugal, a la que Queiroz dirigió en Sudáfrica 2018 y a España, donde entrenó también cuando fue responsable del Real Madrid.



"Prefiero decir enfrentar a España y jugar con Portugal. Como entrenador portugués creo que jugar con Portugal representará una oportunidad y un momento muy especial tanto para mí como para mis jugadores. Será interesante competir contra ellos y también contra España o Marruecos. Ya verán, será un grupo muy atractivo en esta Copa del Mundo", aclaró el técnico.



Carlos Queiroz aseguró que el objetivo de su equipo, que va a disputar una fase final por segunda vez consecutiva por primera vez en su historia, "es alcanzar la segunda fase".



"Queremos pasar a segunda fase. Naturalmente, va a ser una tarea muy difícil Todos concuerdan que tenemos el grupo más difícil de la Copa del Mundo en el que enfrentaremos a dos candidatos al título como España y Portugal", dijo en FIFA.com.



"Nuestra obligación es buscar mejorar lo hecho en el pasado y continuar el progreso, no sólo para el torneo en Rusia, pero para las próximas competiciones asiáticas y eliminatorias mundialistas. El objetivo es avanzar de ronda, aunque necesitaremos realizar una preparación acorde si queremos alcanzarlo", añadió el seleccionador de Irán.



"Irán ha crecido mucho. Con la experiencia del torneo en Brasil y el posterior pase de varios hacia Europa nos hemos vuelto más sólidos y competitivos. No es lo mismo jugar en las ligas asiáticas que en el fútbol internacional. Colectivamente nos hemos vuelto mejores. Somos el mejor equipo de Asia en la Clasificación de la FIFA, pasamos la eliminatoria sin derrotas y apenas sufrimos un par de goles en contra. Por eso venimos a Rusia con un sueño bien claro", recordó Queiroz.