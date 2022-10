Mi meta en el año era marcar 30 o 35 goles: ‘Tren’ Valencia

La Bundesliga publicó la lista de los mejores 35 goles en la historia marcados por latinos, el número 30 fue el de Adolfo José ‘El Tren’ Valencia con el Bayern Múnich, un tanto que le encajó a la portería del Duisburg en 1994.

“Fue un gol de cabeza que logro levantarme bien, lo que vale es la forma como me levanto, es un gol muy lindo. Iba muy bien en la Bundesliga, era el que más goles llevaba del equipo, 6 o 7, fue un gol que le gustó mucho a los alemanes”, recordó el exjugador colombiano en entrevista con Blog Deportivo.

En aquel partido, el ‘Trensito’ Valencia cerró la goleada 4-0 del Bayern al Duisburg, misma temporada en la que el exdelantero salió campeón con la ‘Casa Bávara’ y goleador del equipo, con 11 tantos en la liga y 13 en toda la campaña.

“En el Bayern siempre me sentí contento por la forma que me trataron, los compañeros y el gran técnico que me tocó, Frank Beckenbauer”, relató el legendario jugador.

Además, Valencia resaltó que una de las claves para que su paso por el Bayern Múnich fuera tan exitoso se debió a su versatilidad en el terreno de juego, pues no era un delantero que se quedara quieto esperando que la pelota le llegara.

“Mi meta en el año era hacer 30 o 35 años. Yo era un jugador que cuando a mí no me daba el balón el 10, yo iba y buscaba la pelota, era de muchas alternativas, había técnicos que no me sabían interpretar a mí. Yo fui un goleador”, contó.

Escuche aquí la entrevista completa con José ‘El Tren’ Valencia en Blog Deportivo:

