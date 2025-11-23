Millonarios confirma revolcón interno: ¿Quién es Ariel Michaloutsos, nuevo Director Deportivo?

Millonarios, que vivió un semestre complicado, emprenderá un nuevo proyecto deportivo para 2026 con un movimiento que generó incredulidad en el fútbol colombiano. La llegada de Ariel Michaloutsos como su nuevo director deportivo marca un giro en el esquema del club, pues el perfil del argentino apunta a implementar un modelo más moderno, meticuloso y analítico, algo que la afición venía pidiendo desde hace tiempo.

Su incorporación coincide con un momento clave para el equipo capitalino, que busca darle un nuevo sentido a su proyecto y fortalecer la toma de decisiones en el ámbito deportivo. Aunque aún no se ha confirmado si el ‘Gato’ Pérez continuará como gerente deportivo, lo que sí está claro es que la intención es reconstruir al equipo embajador.



Trayectoria de Ariel Michaloutsos y su aporte para Millonarios

Michaloutsos no es un desconocido en el campo. Su trayectoria en Argentina ha sido sólida y enfocada en el análisis, la captación y la planificación deportiva.

En Newell’s Old Boys inició como Director del Área de Captación y Visorías, un rol clave en un club históricamente formador. Más adelante asumió como Secretario Técnico de la Primera División y luego como Director Deportivo, cargo en el que permaneció dos años hasta su salida por diferencias internas.

▶️ Ariel Michaloutsos, nuevo Director Deportivo de Millonarios FC.

Posteriormente, su nombre llegó a River Plate, donde se integró a la Secretaría Técnica y trabajó de la mano con dos referentes del club: Enzo Francescoli y Leonardo Ponzio. En 2023 y 2024 fue responsable del Área de Investigación, un espacio dedicado al análisis del rendimiento, la gestión de datos y la identificación de perfiles estratégicos.

En cuanto a su formación académica, Michaloutsos es docente en dirección deportiva, cuenta con un Máster Superior en Big Data aplicado al fútbol y un Máster en Sport Data Campus.



Millonarios 2026: el cambio que promete Michaloutsos

La llegada de Michaloutsos a Millonarios representa una apuesta por estructurar un modelo deportivo más sólido. El club busca fortalecer su planificación, apoyarse en el análisis avanzado y construir un proyecto estable junto al técnico Hernán Torres, quien debe traducir esa iniciativa en la cancha.

El argentino conoce el fútbol colombiano y llega con una perspectiva fresca, alineada con las tendencias actuales del deporte. Su reto será claro: ayudar a reconstruir el proyecto de Millonarios para 2026, devolverle competitividad al equipo, luchar por títulos y mejorar su presencia internacional.