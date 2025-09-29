Muere jugador de fútbol tras sufrir un golpe en la cabeza: familiares tomaron dolorosa decisión

El fútbol está de luto tras confirmarse la muerte de un joven talento, Raúl Ramírez, portero del Club Deportivo Colindres, equipo de la tercera división de España.

Ramírez, de tan solo 19 años, perdió la vida luego de recibir un fuerte golpe en la cabeza durante el duelo frente al Revilla. El guardameta fue trasladado al hospital de Valdecilla en estado crítico, pero pese a los esfuerzos médicos falleció este lunes.



Accidente del portero Raúl Ramírez

El accidente ocurrió el pasado sábado, cuando Ramírez chocó con un rival y terminó tendido en el suelo. En ese momento sufrió una parada cardiorrespiratoria y otra más durante el traslado en ambulancia. Su estado fue declarado crítico, con diagnóstico de muerte cerebral, lo que llevó a su familia a tomar la dolorosa decisión de donar sus órganos.

El encuentro Revilla vs Colindres, que apenas llevaba unos minutos jugados, fue suspendido de inmediato. Desde entonces, compañeros, rivales y autoridades del fútbol regional han manifestado su tristeza y solidaridad.

Condolencias y luto en el fútbol español

La Federación Cántabra de Fútbol decretó tres días de luto y un minuto de silencio en todos los partidos de la jornada. “El fútbol cántabro llora la repentina pérdida de un joven que nos deja demasiado pronto”, señaló la entidad en un comunicado.

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, también expresó sus condolencias: “Un muchacho lleno de vida, de sueños y de futuro. Todo mi cariño para su familia, sus amigos y para toda la familia del fútbol cántabro”.

El fallecimiento de Ramírez se suma a otros episodios recientes que han encendido las alarmas sobre la seguridad en el campo. El mismo fin de semana, Alexandru Gabriel Simion, conocido como Álex y jugador del Selaya FC, se desplomó tras un choque fortuito con dos rivales de la Gimnástica. Aunque quedó consciente, presentó dificultades respiratorias y fue trasladado al hospital Sierrallana. Según informó la Real Sociedad Gimnástica, Álex está fuera de peligro y en proceso de recuperación.