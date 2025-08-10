Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Murió Bertha Benedetti de Carbonell, pionera del periodismo deportivo en Barranquilla

Murió Bertha Benedetti de Carbonell, pionera del periodismo deportivo en Barranquilla

La Dimayor y los clubes del fútbol profesional colombiano lamentaron su partida y destacaron su legado de pasión y entrega por el deporte.

Bertha Benedetti de Carbonell
Bertha Benedetti de Carbonell
Foto: @Carnaval_SA
Por: Felipe García
|
Actualizado: agosto 10, 2025 10:52 a. m.

La División Mayor del Fútbol Colombiano, en cabeza de su presidente, Carlos Mario Zuluaga Pérez, y los 36 clubes afiliados confirmaron el fallecimiento de Bertha Benedetti de Carbonell, reconocida periodista deportiva barranquillera que dedicó su vida a informar y exaltar el fútbol en la región Caribe.

Benedetti de Carbonell, destaca la Dimayor, se destacó por su estilo directo, su valentía para abordar temas del balompié y su incansable pasión por el deporte, cualidades que la llevaron a convertirse en una figura respetada en el periodismo regional. Fue pionera del programa ‘Fútbol solo fútbol’, espacio que marcó una época y se convirtió en referente para la afición y los comunicadores deportivos.

“La huella que dejó Bertha en el periodismo futbolero es imborrable. Su ejemplo de integridad, compromiso y amor por el Fútbol Profesional Colombiano seguirá inspirando a las nuevas generaciones”, señaló la Dimayor en un mensaje de condolencia.

El ente rector del fútbol profesional en Colombia acompañó a familiares, colegas y amigos de Benedetti en este momento de duelo, resaltando que su legado permanecerá vivo en la memoria de quienes compartieron su pasión por el deporte rey.

