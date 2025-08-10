Murió Bertha Benedetti de Carbonell, pionera del periodismo deportivo en Barranquilla

La División Mayor del Fútbol Colombiano, en cabeza de su presidente, Carlos Mario Zuluaga Pérez, y los 36 clubes afiliados confirmaron el fallecimiento de Bertha Benedetti de Carbonell, reconocida periodista deportiva barranquillera que dedicó su vida a informar y exaltar el fútbol en la región Caribe.

Benedetti de Carbonell, destaca la Dimayor, se destacó por su estilo directo, su valentía para abordar temas del balompié y su incansable pasión por el deporte, cualidades que la llevaron a convertirse en una figura respetada en el periodismo regional. Fue pionera del programa ‘Fútbol solo fútbol’, espacio que marcó una época y se convirtió en referente para la afición y los comunicadores deportivos.

La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 - 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑, en cabeza de su presidente, Carlos Mario Zuluaga Pérez, y los 36 clubes afiliados, lamenta profundamente el fallecimiento de Bertha Benedetti de Carbonell, destacada… pic.twitter.com/rJqU6xPVnG — DIMAYOR (@Dimayor) August 10, 2025

“La huella que dejó Bertha en el periodismo futbolero es imborrable. Su ejemplo de integridad, compromiso y amor por el Fútbol Profesional Colombiano seguirá inspirando a las nuevas generaciones”, señaló la Dimayor en un mensaje de condolencia.

El ente rector del fútbol profesional en Colombia acompañó a familiares, colegas y amigos de Benedetti en este momento de duelo, resaltando que su legado permanecerá vivo en la memoria de quienes compartieron su pasión por el deporte rey.

Publicidad