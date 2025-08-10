Murió Bertha Benedetti de Carbonell, pionera del periodismo deportivo en Barranquilla

La División Mayor del Fútbol Colombiano, en cabeza de su presidente, Carlos Mario Zuluaga Pérez, y los 36 clubes afiliados confirmaron el fallecimiento de Bertha Benedetti de Carbonell, reconocida periodista deportiva barranquillera que dedicó su vida a informar y exaltar el fútbol en la región Caribe.
Benedetti de Carbonell, destaca la Dimayor, se destacó por su estilo directo, su valentía para abordar temas del balompié y su incansable pasión por el deporte, cualidades que la llevaron a convertirse en una figura respetada en el periodismo regional. Fue pionera del programa ‘Fútbol solo fútbol’, espacio que marcó una época y se convirtió en referente para la afición y los comunicadores deportivos.
La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 - 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑, en cabeza de su presidente, Carlos Mario Zuluaga Pérez, y los 36 clubes afiliados, lamenta profundamente el fallecimiento de Bertha Benedetti de Carbonell, destacada… pic.twitter.com/rJqU6xPVnG— DIMAYOR (@Dimayor) August 10, 2025
“La huella que dejó Bertha en el periodismo futbolero es imborrable. Su ejemplo de integridad, compromiso y amor por el Fútbol Profesional Colombiano seguirá inspirando a las nuevas generaciones”, señaló la Dimayor en un mensaje de condolencia.
El ente rector del fútbol profesional en Colombia acompañó a familiares, colegas y amigos de Benedetti en este momento de duelo, resaltando que su legado permanecerá vivo en la memoria de quienes compartieron su pasión por el deporte rey.
Lamentamos profundamente el fallecimiento de Berthica Benedetti de Carbonell, fundadora del programa Fútbol Solo Fútbol y quien, en 1990, hizo historia como la primera mujer en presidir nuestra Fiesta, acompañando el reinado de María José Vengoechea.— Carnaval de Barranquilla (@Carnaval_SA) August 10, 2025
