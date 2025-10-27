Napoli pierde a su mejor pieza: De Bruyne no jugará lo que resta del año

El Napoli, actual campeón del fútbol italiano y líder de la Serie A, enfrenta un duro golpe en plena temporada. Su gran figura, el belga Kevin De Bruyne, sufrió una lesión muscular que podría mantenerlo alejado de las canchas hasta comienzos de 2026. Una noticia que sacude al club napolitano, donde el mediocampista se había convertido en pieza clave desde su llegada.

El parte médico emitido por el club confirmó que el jugador presenta una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho, ocurrida durante el partido frente al Inter de Milán el pasado sábado, compromiso que terminó con victoria 3-1 para el Napoli. “Kevin De Bruyne pasó exámenes médicos que han demostrado una lesión de mayor amplitud en el bíceps femoral. El jugador ya ha iniciado su proceso de rehabilitación”, indicó el comunicado oficial.

Aunque el club no precisó el tiempo de recuperación, medios como La Gazzetta Dello Sport y Sky Sports Italia señalaron que el futbolista belga no volvería a competir en lo que resta de 2025, lo que significaría perderse el resto de la primera vuelta y gran parte de la segunda parte del campeonato.



Una lesión que apaga el motor del Napoli

El incidente se produjo en el minuto 33 del partido ante el Inter, justo después de que De Bruyne transformara un penal con su habitual precisión. Al terminar el cobro, el jugador cayó al césped con evidentes gestos de dolor, llevándose la mano al muslo derecho. Incapaz de continuar, tuvo que abandonar el campo con ayuda del cuerpo médico, dejando a los hinchas con un silencio de preocupación.

La baja del mediocampista de 34 años supone una gran pérdida para el esquema del técnico napolitano, que había encontrado en él a su organizador natural. Desde su llegada como agente libre procedente del Manchester City, De Bruyne había mostrado su clase con cuatro goles y dos asistencias en ocho partidos de Serie A, además de ser figura en la Champions League.



De Bruyne se lesionó ante Inter de Milán Foto: AFP

El impacto en la Serie A y el futuro inmediato del club

El Napoli, que lidera la tabla junto con la Roma con 18 puntos, deberá ahora reorganizar su mediocampo. El club cuenta con nombres como Piotr Zieliński, Lobotka y Anguissa, pero ninguno tiene el mismo peso creativo ni la visión de juego del belga.

Mientras tanto, De Bruyne iniciará una recuperación larga y meticulosa. Según las primeras estimaciones, su regreso podría darse hacia enero o febrero de 2026, siempre que la evolución sea positiva.

El reto para el Napoli será mantener el liderato sin su motor principal, en una Serie A cada vez más competitiva. Los hinchas, por su parte, esperan con ansias el regreso del jugador que, en pocos meses, se ganó el corazón del sur de Italia.