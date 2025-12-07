Néstor Lorenzo, preocupado por las sedes de Colombia en el Mundial: "Tenemos desventaja"

La Selección Colombia ya conoce cuáles serán sus sedes y fechas para la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Aunque el sorteo dejó un buen sabor entre los aficionados y el cuerpo técnico, la confirmación del calendario cambió el semblante en la delegación nacional.

Néstor Lorenzo, director técnico de Colombia, no ocultó su molestia y expresó su preocupación por el hecho de que la Selección sea una de las pocas obligadas a desplazarse entre ciudades de altura y luego bajar al llano, algo que considera una desventaja frente a sus rivales.

“Nos tenemos que mover de sede, Portugal tiene dos en Houston y uno en Miami, le queda un poquito más cómodo”, señaló en diálogo con Caracol Televisión. El técnico insistió en que Colombia deberá afrontar una logística más exigente que la del resto del grupo.

Mundial 2026 Fase de Grupos: K Foto: Fifa

Sedes de Colombia Mundial 2026: por qué le molestaron a Néstor Lorenzo

Colombia debutará el 17 de junio ante Uzbekistán en el Estadio Azteca de Ciudad de México, ubicado a 2.250 metros sobre el nivel del mar. Luego deberá viajar a Guadalajara, también en altura, para enfrentar al ganador del repechaje el 23 de junio. El cierre será el 27 de junio ante Portugal en Miami, una zona en el llano y con temperaturas elevadas.

Para Lorenzo, la variación en las condiciones no es un detalle menor. “Arrancamos en la altura, bajamos a Guadalajara y luego al llano de Miami. Vamos a tener que elegir bien el tema de la sede”, explicó. La preparación será clave, al punto de que el entrenador considera concentrarse en Bogotá antes del torneo para trabajar la adaptación del equipo.

También recordó que rivales como Portugal tampoco están acostumbrados a la altura, mientras que Colombia deberá alternar entre escenarios extremos: “Vamos a venir de la altura al llano y al calor, tenemos esa desventaja”.



¿Cómo le ha ido a Colombia en la altura?

Desde que asumió el cargo, Lorenzo ha tenido pocos entrenamientos en Bogotá, pero sí ha disputado partidos en ciudades de altura. En 2023, Colombia empató frente a Ecuador en Quito, un resultado que el técnico calificó como positivo. En 2024, la visita a El Alto, en Bolivia, lo dejó con una preocupación adicional: “Lo de El Alto fue tremendo, con un tubo de oxígeno al lado. Nuestro chef estuvo tres días internado”.

Las estadísticas recientes reflejan un rendimiento irregular. Frente a Ecuador, Colombia suma dos empates, una victoria y dos derrotas en sus últimas visitas. Ante Bolivia, el balance es de dos triunfos, dos empates y una derrota.

Con este panorama, el cuerpo técnico ya asumió que la preparación será determinante para evitar que los cambios de clima, altitud y desgaste logístico pesen más que el talento del equipo en el Mundial 2026.