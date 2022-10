Neymar “quiere continuar en el PSG”, asegura su padre y agente

El delantero brasileño Neymar "quiere continuar" en el París SG, donde tiene contrato hasta 2022, asegura su padre y agente, en una entrevista difundida este viernes por RMC Sport.



"Tenemos un contrato y no estamos siquiera en la mitad de ese contrato", dice Neymar Santos, representante del jugador llegado en 2017, procedente del FC Barcelona, según un extracto de la entrevista difundida íntegramente el viernes por la noche por la cadena deportiva.



Diversos rumores relacionan al internacional brasileño con el Real Madrid, sobre todo desde el regreso al banquillo del equipo blanco de Zinedine Zidane.



"Estos rumores sobre su marcha existirán siempre. No se puede tener a un jugador como Neymar sin que las personas, los clubes sueñen con él", afirma Neymar padre.



Según el representante, los aficionados del PSG "pueden dormir tranquilos: Neymar hoy no quiere dejar el equipo, quiere continuar, volver a jugar primero y poder ayudar al club a ganar títulos".



Lesionado en el pie derecho el 23 de enero, el jugador de 27 años volvió a los entrenamientos colectivos el jueves. El club espera verle disputar la final de la Copa de Francia el 27 de abril contra Rennes y Brasil le espera para la Copa América qui se disputará entre el 14 de junio y el 7 de julio en su país.



