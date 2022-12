No acepto que se dude de mi profesionalismo, por eso he llegado donde estoy: James

En entrevista con Gol Caracol , el 10 de la Selección Colombia, James Rodríguez, rompió el silencio sobre su actualidad deportiva y personal, en la que resaltó que su profesionalismo lo ha llevado al lugar donde está.

“Se dicen muchas cosas de mí y casi todas mentiras. Lo que más me incomoda es que se dude de mi profesionalismo, eso no lo acepto. Soy muy profesional, por eso he llegado hasta donde he llegado. Me deja tranquilo que la gente que está al lado mío y ha trabajado conmigo sabe de lo que hablo. Me cuido como nadie. Entreno en mi día a día muchísimo. Siempre quiero mejorar”, dijo el volante.

Uno de los rumores que se han dicho sobre el jugador del Real Madrid es que no está comprometido con los entrenamientos de Zidane en España, algo que, según él, no es cierto.

No obstante, confesó que aunque quisiera tener más minutos en cancha, la realidad es que el DT del cuadro merengue tiene una plantilla armada y resulta difícil ganarse un puesto cuando la nómina es ganadora.

“Soy sincero, quiero estar siempre, soy competitivo. En el Madrid hay jugadores de mucha calidad y sé que con mi talento, y algo de continuidad, podría ayudar al equipo en muchísimas facetas. Pero entiendo que Zidane tenga su base, ha ganado cosas importantes con los jugadores de su confianza”, manifestó.

Además, el 16 del equipo blanco defendió a Zidane frente a los insultos que el francés recibe frecuentemente en redes desde territorio colombiano.

“No me parece justo que se le falte al respeto a una persona por no poner a jugar a un jugador. No estoy de acuerdo con que se le insulte. Pediría mucho más respeto”, aseguró.

Sin embargo, al ser preguntado por las razones por las que no tiene minutos en el equipo de Zidane, confesó que es difícil cuando no se puede mostrar las capacidades que tiene.

“Es buena pregunta, también lo quisiera saber. Como he dicho antes, cuando ganas títulos importantes con jugadores en los que has confiado y cuando tienes la base, es difícil cambiar. También es complicado cuando tu entrenador no te da minutos permanentemente, se hace difícil. Es complejo mostrar tus capacidades teniendo pocos minutos, no puedes hacer todo lo que sabes. Los que están en el mundo del fútbol saben de lo que digo”, confesó.