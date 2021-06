"No es una despedida, es un hasta pronto": Carlos Tevez anuncia su salida de Boca Juniors

Carlos Tevez, de 37 años, le puso punto final a su carrera futbolística en Boca Juniors , según anunció el jugador este viernes en conferencia de prensa.

El 'Apache', uno de los máximos referentes del club 'xeneize', adujo razones familiares para cerrar su tercer ciclo en Boca y dejó abierta la posibilidad de jugar en otro club, aunque no en lo inmediato.

"Mi carrera en Argentina está terminada, siempre dije que en el único club que jugaría sería en Boca, sin duda", dijo Tevez ante la prensa en la sede del club.

Doy "un paso al costado porque no estoy mentalmente para seguir, no sé qué voy a hacer de mi vida, ahora quiero descansar y estar con mi familia", aseguró el jugador.

"Pensé que nunca iba a llegar este momento, pero acá estoy para decirles que no voy a seguir en el club, no es una despedida con esta camiseta sino un hasta pronto porque siempre voy a estar, aunque ya no como jugador", explicó.

Publicidad

El jugador también refirió a la muerte de su padre adoptivo, Segundo Tevez, fallecido en febrero pasado a los 58 años víctima de COVID-19.

"Boca te pide dar lo máximo y yo mentalmente no estoy en condiciones para darlo, no tuve ni tiempo de hacer el duelo de mi padre que ya estaba jugando de vuelta así es la exigencia de Boca", dijo quebrado en llanto.

Vea aquí la conferencia de prensa de Carlos Tevez: