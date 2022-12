“No está para pelear grandes vueltas”: jefe del Movistar Team arremetió contra Nairo

Eusebio Unzué, gerente general del Movistar Team, arremetió contra el colombiano Nairo Quintana, hasta este año participando en diferentes carreras con el equipo español. Según el directivo, el ganador del Giro de Italia en 2014 no está para pelear grandes vueltas.

En entrevista con El Confidencial, Unzué fue duro con el colombiano, sobre todo porque, según dijo, Nairo Quintana salió del Movistar Team simplemente porque ya no estaba al nivel de grandes competencias.

"Nos ha dado una solidez buenísima. Donde ibas con él sabías que era un hombre con capacidad de obtener resultados. Transmitía tranquilidad, sobre todo cuando la carrera picaba para arriba porque era un gran escalador. Hace unos años marcaba la diferencia en la montaña. La lucha contra el crono lo apartó de cosas mayores, pero siempre las estuvo acariciando. No está con nosotros porque su momento para pelear por las grandes vueltas pasó, no por otra cosa”, dijo.

Además, opinó que la mala suerte de Nairo fue toparse en el mismo momento de Chris Froome, cuatro veces ganador del Tour de Francia.

“Fue un hombre clave, nos permitió durante cinco años soñar con una victoria en el Tour. Estuvo en 2013 y 2015 muy cerca de conseguirlo, pero tuvo la mala suerte de toparse en esta década con Chris Froome. Cuando ves lo que ha supuesto para un país como el suyo… sentirnos partícipes del renacer del ciclismo latinoamericano es muy gratificante”, aseguró.

No obstante, el español también se refirió al supuesto individualismo de Nairo, resaltando que el Movistar Team estuvo a punto de ganar varias competiciones, pero la falta de trabajo en equipo del colombiano impidió que se sentaran en el podio.

"El único momento en el que me enfadé mucho fue en la penúltima etapa en Val Thorens. Teníamos la oportunidad de acercar a Valverde a la altura de Nibali. Estoy seguro de que hubiera ganado esa etapa con la colaboración de Mikel y Nairo, pero desgraciadamente no resultó", comentó.

Finalmente, se refirió al momento en el pasado Tour de Francia 2019 cuando, aparentemente, Nairo no le ayudó a Mikel Landa en la etapa 15, una situación que dejó ver la relación complicada que se estaba viviendo en el camerino del Movistar Team.

"Es cierto. No fue un detalle de compañeros. La actitud tiene que estar siempre por encima de todo y, desde luego, Nairo aquel día no la tuvo. Tenía que haber echado una mano, por mínima que fuera, para darle un respiro a Mikel. Es obvio, y en las cámaras se vio. Lo que sí te digo es que estas cosas no fueron determinantes para que ninguno de ellos no esté ya en el equipo. Rivalidades en Movistar ha habido muchas. A nosotros todo esto nos pasa porque no siempre tenemos un líder claro. Insisto, prefiero que no lo haya. Me gusta jugármela a varias cartas en vez de a una", finalizó.

