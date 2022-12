“No estaba haciendo nada malo”: Sebastián Villa responde a polémica por su fiesta de cumpleaños

El futbolista Sebastián Villa volvió al ojo del huracán tras crear polémica y rechazo por parte de algunos hinchas de Boca Juniors que lo llamaron “irresponsable” por celebrar su fiesta de cumpleaños sin aparentes protocolos de bioseguridad.

En las imágenes y videos compartidos en redes sociales, se ve al colombiano junto con otras personas cantando y festejando, esto, previo al partido entre Boca y Barcelona por Copa Libertadores.

Lo que llamó la atención de los usuarios y por lo que fue criticado, fue por no usar tapabocas o distanciamiento social durante dicha reunión. Sin embargo, otros comentaron que en la fiesta no había muchas personas, lo que no generaría un riesgo.

Ante la polémica, Villa declaró en TyC Sports que “no estaba rompiendo ningún protocolo” y que no estaba haciendo nada malo.

“Estábamos como siete u ocho personas, estaba en mi casa tranquilo, disfrutando de mi cumpleaños con mis seres queridos. No estaba haciendo nada malo, es mi vida privada y creo que también tengo derecho a hacer esas cosas”, dijo.

