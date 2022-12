No hubiera servido de nada todo el trabajo si no se conseguía esa copa: Iván López

Un día como hoy, pero del 2001, la Selección Colombia se coronó campeona de la Copa América en la que ofició como sede. Iván López,

jugador fundamental en la victoria de la Tricolor, habló con Blog Deportivo sobre la gesta del combinado nacional.

“Fue el objetivo cumplido, la labor que se hizo y el campeonato que se consiguió para Colombia. Nosotros marcamos historia durante ese proceso", aseguró.

Iván López recordó el título de la Selección como el resultado de mucho trabajo, lo que finalmente significó el primer y hasta ahora único título de la Tricolor.

“Pensamos que la responsabilidad era mayor porque íbamos ganando y no podíamos dejar que México nos empatara. No hubiera servido para nada todo el trabajo que hicimos si no se conseguía esa copa hace 19 años”, afirmó.

Escuche aquí la entrevista completa en Blog Deportivo:

