No sé si seré ídolo, pero recuerden siempre que ser de América es una ‘chimba’: Duván Vergara

Este martes el América de Cali le rindió un homenaje de despedida a Duván Vergara, jugador que fue determinante para la consecución del bicampeonato de la ‘mechita’ y que ahora jugará en los Rayados de Monterrey.

"Cuando uno ama es inevitable controlar la nostalgia. Con lágrimas y el corazón arrugado, llega el día en el que tengo que partir de un club que me abrió las puertas cuando otros me las cerraron", indicó.

Vergara agregó: "Tuve opciones de irme y no lo hice. Quise quedarme con esa locura que se te incrusta en la piel".

Por último, el jugador enfatizó en su agradecimiento a Alexandre Guimarães y a Juan Cruz Real, entrenadores con los que fue protagonista y logró un lugar en el corazón de toda la hinchada ‘escarlata’.

