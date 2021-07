Las anécdotas de Claudio Borghi tras cumplirse 35 años del título de Argentina en México 86

Este martes se cumplen 35 años del título de la Selección de Argentina contra Alemania en el Mundial de México 86 en el estadio Azteca. Claudio Borghi, quien fue campeón con la ‘Albiceleste’, habló en Blog Deportivo sobre este título y contó varias anécdotas detrás de esta consagración.

“Hay varios sentimientos. Uno de tristeza porque han pasado muchos años y no me he dado cuenta de muchas cosas, otro de mucho orgullo, de haber participado de esa selección”, dijo.

Contó que aunque tenía al “mejor jugador del mundo” con Diego Armando Maradona, nadie tenía la confianza de que podían ser campeones del mundo.

“Nos fuimos muy solitos de Argentina, porque veníamos de hacer dos giras que no habían sido buenas; nadie creía que íbamos a ser campeones. Incluso mi abuelita me dijo que iba a ser difícil”, relató.

Por otro lado, reveló que al compararlo con Maradona sirvió para que fuera un gran futbolista, pero no al punto que llegó el ‘Pelusa’.

“Es muy especial que te comparen con alguien así. Todos creían que era un rebelde por no jugar como Maradona, pero no era porque no quería, no podía”, agregó.

Escuche las anécdotas de Claudio Borghi en Blog Deportivo: