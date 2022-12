No sé si seremos amigos en un futuro: Messi habla de Cristiano Ronaldo

En una entrevista concedida por Leo Messi al diario español Marca , el 10 argentino habló sobre su relación con Cristiano Ronaldo y las causas que habrían llevado a la selección argentina a tener dificultades para clasificar al Mundial RUSIA 2018.



“No sé si lo seremos. La amistad es algo que se construye a través de pasar tiempo juntos, y de conocerse. Nosotros no tenemos relación, pero más que nada porque solamente nos vemos en las entregas de premios y es el único momento en el que hablamos”, afirmó el astro argentino sobre la relación con Cristiano Ronaldo, quien a propósito hace unos días dijo que creía que en el futuro podrían llegar a ser buenos amigos.



De cara al Mundial Rusia 2018, Messi, quien fue galardonado con su cuarta Bota de Oro, confesó que fue una clasificación complicada atribuyendo la dificultad al constante cambio de entrenadores. “Pasamos por tres entrenadores y no es fácil adaptarse a ellos. Cada uno llega con su propia filosofía de fútbol e ideas nuevas. El último fue Sampaoli y jugamos cuatro partidos de eliminatorias y algunos amistosos”, comentó Messi.



Finalmente, sobre la sorpresiva no clasificación de la selección italiana, el 10 dijo que la actual ‘azzurra’ no es la misma de hace unos años.

“Es verdad que el fútbol italiano no es el mismo de los últimos años. Eso es una realidad. No creo que tenga nada que ver con la no clasificación para este Mundial. Pero el fútbol italiano cambió. Grandes potencias del calcio como son el Milan y el Inter no son las mismas que hace diez años. Y eso lo sintió el fútbol italiano. Poco a poco están intentando retomar el rumbo y, sobre todo, que esos dos equipos sean poderosos otra vez a nivel europeo”, finalizó.