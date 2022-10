No siento presión porque no me veo como el remplazo de Quintero: Andrés Ricaurte

Andrés Ricaurte, una de las figuras del Medellín en la trabajada victoria ante Boyacá Chicó en Tunja, dijo en El Camerino que quiere hacer su propia historia en el equipo poderoso.

“Bastante complicado, porque además de lo que es la altura de Tunja, la cancha no estaba en la mejor condición. Chicó es un buen equipo, tácticamente muy ordenado que ahoga mucho con la presión”, dijo Ricaurte del más reciente encuentro de Liga Águila.

Aseguró que no siente presión cuando lo comparan con Juan Fernando Quintero, pues para él no cabe esa afirmación.

“No me veo como el remplazo de él, es irremplazable, un jugador de una calidad impresionante. Yo vengo a crear mi propia historia y no a compararme con los demás”, enfatizó.

Medellín actualmente es líder del torneo con pleno de victorias en las dos primeras jornadas de la Liga Águila.

