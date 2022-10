Nosotros con el profe ‘Polilla’ no dimos lo que teníamos que dar: Pablo Armero

El lateral izquierdo del América de Cali Pablo Armero habló en El Camerino de Blu Radio sobre el clásico del Valle entre los escarlatas y los azucareros en donde el conjunto americano ganó con un marcador de 2-1.

“Para nosotros era un plus muy importante este último partido. Contra Chicó lo hicimos muy bien y sabíamos que iba a ser algo muy importante para ganar confianza”, señaló.

“Es importante cuando uno gana el clásico, es un plus más. Todos sabemos que ganarle al rival de patio y eso ayuda desde todo punto de vista, pero sabemos que ahí no acaba todo; debemos ir paso a paso, seguir trabajando, seguir mostrando que podemos y tratar de calificar a los ocho”, añadió.

De igual forma, el jugador del América de Cali reconoció que con ‘El Polilla’ no dieron lo que tenían que dar para obtener mejores resultados.

“De pronto con el profe ‘Polilla’ no dimos lo que teníamos que dar, entonces no conseguíamos encajar y no nos entendíamos de una forma u otra”, mencionó.

Asimismo, Armero se refirió a las estrategias del nuevo cuerpo técnico y del entrenador del América, Pedro Felio Santos.

“Nosotros somo trabajadores, obreros, somos jugadores que queremos echar para delante. Llegó el cuerpo técnico portugués, grandes seres humanos. Ellos vienen con su idea de trabajo, con las ganas de enseñarnos cosas nuevas y abrirnos la mente”, dijo.

