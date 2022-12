Ocho ciclistas dieron positivo en control antidopaje en Vuelta a Colombia

Ocho ciclistas, siete colombianos y el boliviano Óscar Soliz, dieron positivo en los controles al dopaje realizados en la pasada Vuelta a Colombia, informó la Unión Ciclista Internacional (UCI) en un comunicado publicado en su página web.



Además del boliviano Soliz, que corrió la Vuelta a Colombia con el Movistar Team América, la UCI les notificó su positivo a Luis Largo (Sogamoso Incluyente), Jhonatan Paredes (Ebsa), Edward Díaz (EPM), Fabio Montenegro (Ebsa) y Luis Camargo (Super Giros), a quienes se le encontró CERA, un EPO de tercera generación, en las muestras de sangre examinadas.



Estas pruebas fueron tomadas entre el 1 y 2 de agosto por la Fundación Antidopaje, organismo independiente de la UCI.



A Juan Carlos Cadena, el octavo dopado, le fueron encontradas las sustancias noretiocolanolona y norandrosterona en un control del 11 de agosto pasado.



Estos casos se unen al del campeón nacional de ruta, Róbinson López, quien corre el riesgo de recibir una sanción de cuatro años si no logra demostrar su inocencia y cuyo positivo se conoció la semana pasada.



Los implicados en los positivos tienen derecho al análisis de la prueba B.



De momento y como lo contempla la reglamentación internacional, los ciclistas implicados en este caso no podrán participar en ninguna carrera hasta que no se le resuelva su caso.