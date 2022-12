Ojalá los huesos hayan pegado bien: Urán vuelve a la bicicleta después de fracturas

Rigoberto Urán pasó tres largos meses recuperándose de la lesión que lo alejó de la bicicleta tras una aparatosa caída en la Vuelta a España de este año que le fracturó varias costillas, la clavícula izquierda y hasta tuvo daños en un pulmón.

Con un emocionante video, Rigoberto Urán le mostró a sus miles de seguidores su regreso a la bicicleta y con el uniforme de Education First puesto nuevamente.

“Después de tres meses, por primera vez me pongo el uniforme, vamos a ensayar a ver cómo estamos, ya tenemos una buena recuperación, vamos a intentar montar bicicleta en la carretera. Después de mucho tiempo me hace mucha ilusión. Les voy a contar cómo estamos, ya va mucho mejor la mano, quiero agradecerles por ese cariño que me brindaron, me ayudaron mucho y por eso nuevamente estoy acá, espero que estos huesos se hayan pegado bien”, dijo Urán.

Los seguidores de Rigo lo han llenado de cientos mensajes de apoyo y alegría por su regreso a la bicicleta, en lo que será el inicio de su preparación para la próxima temporada ciclística.

