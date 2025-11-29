Once Caldas prepara su plantel para 2026: renovó dos jugador clave

Once Caldas empezó a mover sus fichas para lo que se viene en el 2026, un año en el que el club manizaleño espera mejorar su rendimiento después de un semestre difícil. No clasificar a los cuadrangulares de la Liga BetPlay y la eliminación en la Copa Sudamericana dejaron al equipo con una deuda con la hinchada, por lo que la directiva ya trabaja en el nuevo proyecto deportivo.

El equipo tuvo un arranque complicado en el torneo y pasó varias jornadas en la zona baja de la tabla. Aunque hubo intentos por reaccionar, el fútbol nunca terminó de aparecer y el Once terminó viendo los cuadrangulares por televisión. Con ese panorama, la dirigencia decidió mantener a Hernán Darío “El Arriero” Herrera como director técnico, confiando en que el próximo año podrá consolidar una idea de juego más estable.

Once Caldas confirma renovaciones de jugadores clave

En medio de la reconfiguración del plantel, una de las noticias que más tranquilidad genera en la afición del ‘blanco, blanco’ es la renovación de Dayro Mauricio Moreno, goleador histórico del fútbol colombiano y el jugador más influyente del club. Su continuidad significa un impulso anímico para buscar el regreso al protagonismo en la Liga BetPlay durante la próxima temporada.



Sin embargo, Dayro no fue el único en asegurar su permanencia. La institución anunció otras dos renovaciones que serán determinantes para la base del equipo en 2026. La primera es la del arquero Joan Felipe Parra, quien pertenecía a Envigado FC y estaba en préstamo. Ante su buen desempeño, Once Caldas decidió ejecutar la opción de compra y asegurar su ficha por tres años.

Aunque Parra no ha tenido la regularidad que esperaba, principalmente por la competencia directa con James Aguirre, uno de los referentes de la institución, sí tuvo minutos en Liga y Copa Sudamericana. Con la compra definitiva, Envigado conservará el 30% de los derechos pensando en una venta futura, mientras Once Caldas gana proyección bajo los tres palos.

La tercera renovación es la del defensa central Jeider Riquett, quien continuará en el club hasta diciembre del 2026. Con 35 años, el zaguero es uno de los líderes del vestuario y una voz clave en la línea defensiva, un sector que sufrió altibajos en varios tramos del semestre.

Con un arquero consolidado, un referente defensivo renovado y el goleador histórico al frente, Once Caldas empieza a construir su columna vertebral para el 2026. El reto ahora será acertar en los refuerzos y encontrar un funcionamiento que permita volver a pelear instancias importantes. El mercado apenas comienza.