Óscar Julián Ruiz denuncia a árbitros que lo señalan por presunto acoso sexual

El exárbitro FIFA Óscar Julián Ruiz, a través del bufete de abogados encabezado por el exfiscal Mario Iguarán, presentó este viernes una denuncia por injuria y calumnia contra los también exárbitros Hárold Perilla, Carlos Chávez, Julián Mejía y Javier Reina, quienes lo señalan de acoso sexual.

En la denuncia de 18 páginas, conocida por BLU Radio, Iguarán calificó de “absurdo y malintencionado” el tono de las palabras de Perilla, quien en varias entrevistas a medios de comunicación dijo ser acosado por Ruiz para “buscar contacto físico” y una relación con él.

El pasado mes de marzo, Harold Perilla dijo en Mañanas BLU que las denuncias sobre acoso y solicitud de favores sexuales por parte de Óscar Julián Ruiz surgieron hace 12 años y que puso en conocimiento de las autoridades deportivas la situación.

Su versión de los hechos es que, desde que conoció a Óscar Julián Ruiz, “notó” el gusto y afirmó que se fijó en él: “Comenzó a llamarme, a decirme cosas, a hacerme propuestas indecentes. Se me acercaba, me hablaba al oído, quería siempre estar en contacto físico conmigo, me propuso muchas veces que sostuviera una relación”, declaró en su momento Perilla.

En su contraataque, Ruiz afirma que “nada de esto es cierto (…) dado que son meras afirmaciones cuyo propósito hiriente está muy claro, máxime cuando, por estatutos y por la realidad fáctica, la decisión final de las designaciones no tenía nada que ver” con su accionar.

Perilla también señaló al actual presidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez, de conocer la situación y no tomar acciones.

En general, la versión de Perilla es vistas por el abogado Iguarán como una “búsqueda de poder al interior del arbitraje colombiano, sumado a un interés desbordado por cabalgar sobre el prestigio, la honra y el buen nombre” de Ruiz.

