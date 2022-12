Osorio revela los ambiciosos planes que tiene con la selección paraguaya

El entrenador colombiano estuvo en entrevista con la web oficial de la FIFA hablando sobre su presente con la selección de Paraguay y los planes que tiene con el equipo guaraní, empezando por la Copa América Brasil 2019.

Paraguay no clasifica a un Mundial desde Sudáfrica 2010 y Juan Carlos Osorio quiere lograr la hazaña de Catar 2022.

"Quiero llegar lo más lejos posible porque se va a competir con selecciones de las mejores como Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia y Chile. Es un reto de alto nivel y una oportunidad extraordinaria de tener alta competencia", dijo Osorio.

El entrenador afirmó que una de las principales dificultades de Paraguay tras la Copa América del próximo año será encontrar competiciones que sirvan como preparación para el Mundial de Catar.

"Nos gustaría jugar con las selecciones europeas que estuvieron entre las ocho mejores del Mundial, como Croacia y Suecia, pero con la nueva Liga de Europa será difícil. La idea es familiarizase con ese tipo de competencia que llevará al Mundial, que es a donde queremos llegar", indicó.

El reto de Catar será también el de Osorio, pues será su segunda experiencia como seleccionador, tras dirigir a México, a la que llevó hasta los octavos de final del pasado Mundial de Rusia.

"Fue una experiencia inigualable que me enriqueció como profesional", señaló, luego de agradecer a dirigentes, jugadores e hinchas mexicanos que confiaron en él como seleccionador.

En ese sentido, Osorio dijo que el Mundial de Rusia fue como una escalera a la hora de plantearse volver a dirigir otra selección, en lugar de un club.

"Estando en el Mundial me preguntaba si, por disfrutar tanto el día a día, no debería regresar a dirigir clubes. Pero en Rusia me di cuenta de que competir a ese nivel es una experiencia fantástica. Entonces pensé en encontrar una selección donde tuviéramos la posibilidad de ir a un Mundial, pero en la que el día a día fuera una probabilidad", señaló.

Sobre Paraguay, el técnico de 57 años dijo que cumple las condiciones sudamericanas en las que se valoran los microciclos de trabajo.

"En Asunción hay diez equipos profesionales, así que trabajaremos con un grupo de futbolistas que se irán familiarizando con nuestra metodología. Al mismo tiempo, intentaremos mejorarlos no solo con las prácticas, sino compitiendo con los mejores que están en el país", aseguró el en Atlético Nacional.

También señaló que como seleccionador de Paraguay no busca "un equipo cerrado a un club o a una ciudad", ya que "todos deben creer en la probabilidad de aportar jugadores".

"Es importante que entiendan lo que hacemos, porque a veces no prestan a sus jugadores creyendo que en las fechas FIFA el trabajo con la selección es una carga extra. Deben saber que, como metodología, apuntamos a desarrollar su capacidad de tomar buenas, mejores y más rápidas decisiones durante el juego. Y de eso también sacarán provecho los mismos clubes", indicó.

Ello, con la idea de confeccionar un equipo que juegue según sus características, pero con un "plan B" en sus botas.

"Un esquema que no renuncie a la idea de juego que los caracterizó por muchos años y que históricamente ha dado buenos resultados, con jugadores vehementes y de personalidad. Y que cuando el juego lo permita tenga un plan B. Que se perciba que el fútbol de elaboración también es una idea que puede desarrollar Paraguay", agregó.