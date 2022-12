¿Oswaldo Henríquez regresa a Millonarios? El defensa rompió el silencio

Oswaldo Henríquez, jugador que acaba de finalizar temporada con el Vasco da Gama de Brasil, se refirió en Blog Deportivo a la posibilidad de regresar a Millonarios, rumor que ha ganado fuerza en los últimos días.

“He escuchado las noticias y los rumores, pero la verdad es que directamente del club nadie se ha contactado conmigo, he manifestado cuál es mi posición, el cariño que tengo con el club, pero no he tenido ningún contacto directo”, enfatizó.

Publicidad

Sin embargo, confesó que tiene ofertas y que se encuentra estudiándolas. “Han llegado varias situaciones, he estado analizándolas todas, en los próximos días definiré qué va a ser de mi futuro”.

“Al final todas son especulaciones no hay nada formal”, añadió.

Destacó su temporada positiva con el conjunto brasileño y aseguró que si hay una oferta importante por el lado de Colombia le dará preferencia, aunque advierte que no cierra la puerta al fútbol brasileño.

“La temporada fue muy positiva con Vasco, me sentí muy bien, muy feliz, eso me ha permitido tener una idea como proyecto personal de que en 2020 pueda competir al mismo nivel y pensar en algo importante”, sentenció.

Publicidad

Publicidad

Esté en la jugada con todas las noticias deportivas que suceden en Colombia y el mundo. Resultados del fútbol colombiano e internacional, ciclismo, atletismo, fichajes y mucho más contenido con el equipo deportivo de BLU Radio.