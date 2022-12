¿Otra ‘víctima’ de Zidane en el Real Madrid?

En la presente temporada, el entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, no ha obtenido los resultados que quiere y necesita, está es la razón por la que recibe diferentes críticas, desde la calidad de juego de ‘los merengues’, hasta su falta de capacidad para mantener motivados a los jugadores de la plantilla.

Uno de los más damnificados por el sistema de juego del Madrid es el español Román Alarcón, ‘Isco’, quien al inicio de este año e incluso al final de la pasada temporada tuvo gran participación en el equipo titular de Zidane.

En la rueda de prensa de este martes, previa al juego del Real Madrid ante el Leganés, el entrenador francés se refirió al poco tiempo de juego de ‘Isco’ y su papel en la plantilla.

“’Isco’ es un jugador importante, siempre va a tener un papel importante aquí, esté yo o no. Siempre le he demostrado mi confianza porque es determinante, y esto no va a cambiar”, mencionó.

Sobre el partido de este miércoles ante el Leganés, el francés señaló que será un partido difícil “porque nunca se rinden”.

“El Leganés no se rinde nunca y la eliminatoria no está sentenciada. Tenemos que mantener el arco en cero”, afirmó.