Panamericanos: COC ofreció prestar USD 2 millones al Gobierno con pago inmediato a Panam Sports

En medio de la controversia por la decisión de Panam Sports de rescindir del contrato donde Barranquilla sería la sede de los juegos panamericanos 2027 , Blu Radio conoció una propuesta que se planteó sobre la mesa el pasado mes de noviembre de 2023 entre Mindeporte y el Comité Olímpico Colombiano para cumplirle a la organizadora del evento ese primer pago de diciembre pasado por cuatro millones de dólares.

Desde el COC que fue designado como operador de los Juegos Panamericanos, como se estipula en el acta del comité organizador del 7 de noviembre de 2023, se decidió que de manera transitoria, esta entidad se iba a encargar de hacer los pagos a Panam Sports que tenían la facultad de hacerlo de manera directa.

Incluso en la misma acta la ministra del Deporte, Astrid Rodríguez, reconoció que se tenían los 8 millones para los pagos de diciembre y enero. Por lo cual, queda un manto de duda de porque no se realizó el pago por medio del COC y así evitar que se perdieran los juegos.

En este escenario, fuentes del Comité Olímpico Colombiano aseguraron que en búsqueda de no seguir incumpliéndole a Panam, ellos, además de realizar el pago transitorio, estaban dispuestos a prestarle al Gobierno USD 2 millones en el primer pago de diciembre. Sin embargo, el secretario general de Mindeporte, David Garzón, y la ministra del deporte, Astrid Rodríguez, no aceptaron dicha propuesta.

También Blu radio conoció que pese a que el Gobierno dijo que no necesitaban ese préstamo, seguía en pie que el COC hiciera el pago a Panam en la segunda semana de diciembre. No fue sino hasta la última semana de diciembre que se toma la decisión de que el pago no se daría por medio de este intermediario.

Luego, es cuando la ministra Rodríguez, a 3 días de la fecha de corte a 30 de diciembre, decide cambiar las condiciones en una comunicación con el presidente de Panam Sports, Neven Ilic de entregar USD 8 millones en enero; circunstancia que nos deja de manera momentánea sin el evento deportivo.

