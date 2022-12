Parlamento venezolano criticó “la imparcialidad” de Ernesto Samper

Estas palabras de Samper fueron durante la instalación de una comisión de la verdad impulsada por el Gobierno de Maduro.

“Presidente Samper usted está pelado 'de bola a bola' como decimos los venezolanos, yo no sé cómo será la legislación colombiana, pero aquí no es como usted dice, y esa neutralidad suya simplemente hace que usted sigue arrimando la brasa para el horno del gobierno y eso no lo vamos a calar”, manifestó Allup.

Ramos Allup además adelantó que los expresidentes Martín Torrijos y Rodríguez Zapatero no sabían de la comisión de la verdad, ni tampoco que la iban a integrar, tal y como lo aseguró Ernesto Samper.

Por último Henri Ramos Allup reveló que los diputados Julio Borges, Edgar Zambrano, Timoteo Zambrano y Freddy Guevara se reunieron con el secretario general de Unasur, Ernesto Samper, pero no llegaron a algo concreto.