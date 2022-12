Pékerman viajó a Alemania para buscar que Bayern habilite a James para Eliminatorias

El técnico de la Selección Colombia, José Néstor Pékerman, viajó a Alemania para buscar que el Bayern Múnich permita que James Rodríguez esté en los dos siguientes partidos de la Eliminatoria.



De acuerdo con periodistas alemanes, el estratega argentino trata de convencer a las directivas del equipo para que le permitan al jugador continuar con el trabajo de recuperación con el departamento médico del combinado nacional.



James no estaría en el partido ante Venezuela, el próximo 31 de agosto, pero sí en el del 5 de septiembre frente a Brasil.



Todo indica que el colombiano no ha cumplido con todas las fases de recuperación, luego de sufrir una lesión muscular en el muslo posterior derecho que lo ha mantenido por fuera de las canchas durante varias semanas.



