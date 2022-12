Periodista español dice que James tendrá que pedir perdón si juega con Colombia

El reconocido periodista español del diario Marca Tomás Roncero aseguró que si James juega con su selección deberá pedirle perdón al Real Madrid.



“Si juega con Colombia tendrá que pedirle perdón a la afición del Real Madrid, si le pinchaba y le dolía y el Real Madrid dice que tiene lesión de grado uno no puede jugar (…). Si te paga el Real Madrid tú no puedes no jugar contra el Eibar y si con la Selección Colombia”, señaló Roncero.



Este miércoles en rueda de prensa el director técnico de la Selección Colombia, José Pékerman, confirmó la ausencia del mediocampista contra Paraguay, pero no lo descartó para el duelo ante Uruguay.



El volante colombiano sufrió una lesión muscular grado uno, según el parte médico entregado por el Real Madrid, durante el calentamiento previo al compromiso frente al Eibar en la Liga Española.



