Pipe Muñoz, líder de Los Del Sur y su advertencia a Gio Moreno: "Nos estás faltando al respeto"

Toda una polémica en las redes sociales se ha generado tras las más recientes declaraciones de Felipe Muñoz, líder de la barra Los Del Sur , en las que se refirió, sin tapujos, de la forma en la que habría persuadido a un jugador para que no aceptara la oferta de un club del FPC.

Se trata del hoy exfutbolista Giovanni Moreno, quien en su momento estuvo muy cerca de ser integrante de Independiente Medellín, pese a que llevaba varios meses retirado. El vocero de una de las barras más grandes de Atlético Nacional confesó cómo le reprochó al deportista su deseo.

En el podcast DimeloKing, en el que también habló de la tensa relación entre la agrupación y la dirigencia del equipo verdolaga, Muñoz habló 'sin pelos en la lengua' de la manera en que se enteró de la intención de Gio de jugar para el poderoso, y lo que le respondió al jugador.

“Él me dijo: ‘en nombre de la amistad te quiero contar esto’. Y le dije: ‘no me digas que en nombre de la amistad porque le estás faltando el respeto a una palabra que nos diste y es que ya te ibas a retirar, que nosotros íbamos a ser tu único equipo en Colombia", contó Muñoz.

"No lo podés hacer en un equipo que está en contravía de todo lo que somos nosotros, o sea, Gio, es insoportable que te veamos con esa camiseta puesta, entendelo’”, agregó el barrista, quien además es integrante de la banda de rock '3 de corazones'.

Según el polémico líder del colectivo de jóvenes, lo que le hicieron fue un "favor" a Moreno, pues la respuesta de la barra si el segoviano hubiera tomado la decisión de ponerse la camiseta roja del DIM hubiera sido fuerte; pues lo considerarían un acto de traición.

“Creo que no le gustó mucho (lo que le dijo) y lo acepto y lo entiendo, pero sé que los hinchas se hubieran puesto hostiles con él y él no entiende. Lo que hicimos fue hacerle el favor de evitar ese hostigamiento y la hostilidad”, expresó.

Y defendió su postura con el argumento de que 'Los Del Sur' fueron quienes defendieron al exfutbolista ante los ataques de la hinchada; que le criticaba al paisa el hecho de que no quisiera venir a retirarse con Nacional, luego de una dilatada carrera en el fútbol chino.

“Giovanni Moreno pasó muchos años sin venir a jugar y los únicos que le dijimos que viniera fuimos nosotros, entonces el daño no puede ser contra nosotros, ¿cómo?, no sé, invéntese que tiene un dolor, pero contra la dirigencia, no contra nosotros”, finalizó Muñoz.

