"Podría perder con Roglic entre 1.30 y 2 minutos en la crono": ‘Superman’ López

Miguel Ángel 'Superman' López (Astana), tercer clasificado en la Vuelta a España, hizo un balance positivo del primer tercio de la carrera a pesar de su caída en Andorra, pero estima que el esloveno Primoz Roglic es el favorito para la crono de Pau y que podría perder respecto a él "en torno a los 1.30 ó 2 minutos".

"A pesar de la caída estoy en buena posición. Ayer no tuve suerte, después de varios intentos tuve el percance, pero estoy bien y el equipo a gran nivel. El rival número uno es Roglic, y mañana tiene la contrarreloj, es un especialista y en la montaña ha estado bien", señaló.

Según explicó, resulta difícil saber qué tiempo va a perder respecto a un especialista como Roglic, segundo clasificado en la general a 6 segundos del líder, el colombiano Nairo Quintana.

"He visto la crono y es bonita, no me viene mal y creo que estaré ahí y lo haré bien. Lo daré todo, pero es difícil establecer las posibles diferencias. Perderé tiempo con Roglic, pero los demás estaremos cerca", afirmó.

"Siendo sincero, la pérdida de tiempo respecto a Roglic podría estar en torno a los 1.30 ó 2 minutos, pero a ver si es menos", declaró.

No obstante, López apuntó que después de la contrarreloj llegarán muchas oportunidades, "y eso da tranquilidad".

Superman precisó que, aunque la oportunidad de Roglic es la crono de Pau, el esloveno "también se ha mostrado sólido en la montaña".

"Motiva pensar que después de la contrarreloj tendremos más oportunidades, por eso hay que estar tranquilos. Mañana buscaré una buena crono y luego viendo las diferencias veremos cómo movemos las cartas", explicó.

Preguntado sobre su pugna con la nueva hornada de corredores veinteañeros, López, de 25 años, señaló que ya es "viejo" en comparación a sus compatriotas Egan Bernal (22 años), Iván Ramiro Sosa (21) o César Higuita (22).

"Ahora los juveniles son muy profesionales y llegan con nivel increíble al World Tour", subrayó.

El líder del Astana también comentó su caída en la pista de tierra de la etapa de Andorra.

"Tenía una ventaja de 35 segundos y se formó un gran desorden por la tormenta de granizo. Iba por un tramo peligroso y no escuché nada durante 2 kilómetros, se cortaron las comunicaciones. La carretera estaba llena de agua, no veías las piedras, ibas a ciegas", relató.

"En un momento de mala suerte cogí dos piedras y me fui al suelo. Son cosas del ciclismo. De no haberme caído las posibilidades de ganar y coger diferencian hubieran sido grandes", señaló.

