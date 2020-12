Podríamos ganar medalla olímpica en breakdance, somos lo mejor en América Latina: campeona nacional

La decisión convertir en deporte olímpico el breakdance tiene ilusionados a sus practicantes en el país. Anyi Paola Hernández, campeona nacional y miembro de la selección colombiana de la disciplina, habló en Mañanas BLU 10:30 sobre las posibilidades de ganar medallas en las justas de París 2024.

“Tenemos mucha posibilidad de ganar medallas, fuimos el único país de América Latina en entrar al top 16”, sostuvo la deportista.

“El breakdance ahora es muy reconocido”, añadió.

Hernández contó sus inicios en la disciplina en Soacha, Cundinamarca.

“Empecé en Soacha, en la calle, en la Casa de Cultura. Veía muchachos dar botes. Empecé en el 2009, yo seguía, ni siquiera se enseñaba. Era, ‘mire a ver cómo lo hace’. Todos estos años he seguido así y gracias a la calle y a personas que he conocido, he podido ser la bailarina que soy”, contó.

