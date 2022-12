¿Pondrá Froome en riesgo el liderato de Quintana con la contrarreloj?

El líder de Movistar se ve ganador. No quiere descuidarse ni dar por hecho lo que todavía no ha ocurrido -llegar a Madrid de rojo-, pero tiene claro que está fuerte, que tiene un equipo en el confiar y que sus prestaciones, incluso contra el crono, son más que suficientes para frenar cualquier atisbo de rebelión de sus rivales.



De esos rivales temer, temer, solo teme a Chris Froome. Y, si acaso, a las consecuencias de algún movimiento táctico de Contador. "Habrá que estar atentos el sábado", dijo, en ese sentido.



Pero no da demasiadas opciones a la sorpresa ante los 3:37 de ventaja que tiene sobre el británico, segundo en la general. "Mas de un minuto sería (perder) bastante. Estoy en buenas condiciones y las contrarreloj se me han dado bastante bien", ha sido claro el de Bocayá.



En los últimos duelos contra el crono con Froome -los últimos "de tú a tú", como él dice- Nairo cedió 2:05 y 1:10 con el inglés nacido en Nairobi. Primero sobre una distancia casi clavada a la de mañana, 37,5 kms, y después en una cronoescalada de 17 kms.



Aunque eso fue en el último Tour, con Froome ya embalado hacia su tercera visita a lo grande a los Campos Elíseos y Quintana mermado por los problemas físicos que le convirtieron de la carrera francesa un auténtico calvario.



Si el colombiano se ve confiado de cara a la pelea contra el reloj de mañana, para la etapa de Aitana, un puerto que ve favorable a sus "características", casi no tiene ni dudas.



"Mis sensaciones son buenas, mañana me defenderé bastante bien y el sábado, con la ayuda del equipo, no tendremos mayor problema", no quiere ocultar Quintana la confianza que tiene en un liderazgo que que alimenta verse con La Roja. "El maillot de líder da un plus de mentalidad y adrenalina que le hace luchar a uno por lo que quiere. Y también cierto favoritismo".



Contador es menos explícito, pero también confía. En su caso más que para asaltar el podio, que también, para seguir teniendo protagonismo en una Vuelta que -todo indica- acabará decidida por una de sus maniobras de estrategia.



El madrileño confía, sobre todo, en sus sensaciones. "Ayer fui bien. Hoy no se pueden sacar conclusiones porque ha sido como todos los días, una etapa de desgaste y nervios. Pero muy bien", dijo nada más llegar a Gandía.



A Contador, que vivió una Vuelta "a contrapié" desde el arranque en Galicia, le cambió la cara la etapa del Formigal, en la que su movimiento en el arranque tuvo éxito y dejó a Froome casi derrotado.



Desde entonces se ve con los mejores, protagonista como le gusta y tratando de encontrar un objetivo que le llene. No es el podio lo que buscaba en Orense el madrileño. Quizás tampoco ahora. O si. "Ni yo mismo lo sé", confesaba en el día de descanso, en todo caso contento con su papel en los últimos días y dispuesto a dar guerra.



En ese contexto, a 4:02 del líder pero solo a 25 segundos de Froome y a 5 de Esteban Chaves, acabar en el podio de La Cibeles quizás sea un buen premio para su segunda parte de la carrera y hasta abrillante un palmarés que hasta ahora solo conocía la primera posición en un carrera a la que en esta edición ya solo le falta la traca final de las dos últimas etapas clave.



La primera "una crono dura, para nada llana y técnica", considera Contador. "Es una contrarreloj bastante larga, pero no para especialistas, porque hay algunos repechos, subes y bajas y bastantes curvas", ahondó Quintana.



"Motivado estoy", avanzó Contador. "No me da desconfianza del todo", dijo el colombiano. Ambos en clara demostración de que, para alcanzar sus objetivos en esta Vuelta 2016, mañana confían en el reloj.