Por el alcohol tuve que dejar las canchas a los 30 años: Norberto Peluffo

Norberto Peluffo estuvo en nuestro Camerino para hablar de lo que ha sido su vida alrededor del deporte que tanto ama: el fútbol.

Publicidad

Norberto José Peluffo nació en Bucaramanga el 26 de mayo de 1958 y jugó la mayor parte de su carrera en Atlético Nacional, aunque también movió ‘la pecosa’ en Millonarios, América y Quindío.

“El primer camerino que se me viene a la mente es el del estadio Alfonso López, cuando era pequeño veía a los jugadores en el Bucaramanga y soñaba con algún día jugar”, dijo el estratega santandereano.

Publicidad

“Desde pequeño fui hincha del Bucaramanga, le tengo mucho agradecimiento y está en mi corazón desde muy joven (…) cuando era chico iba hasta el estadio con mi papá y todos los domingos me apasionaba con este equipo desde las tribunas del Alfonso López”.

Publicidad

Uno de los sentimientos que más alberga Peluffo en su corazón es el agradecimiento “vivo agradecido de todo lo que la vida me ha brindado, incluyendo las dificultades porque de ellas aprendí mucho”, manifestó.

Peluffo desempolvó sus recuerdos y admitió que fue alcohólico, tanto que a los 30 años tuvo que decirle adiós al fútbol por su indisciplina y la vida bohemia que llevaba “yo a los 15 años fui un alcohólico en potencia, por fortuna el fútbol llegó a mí y superé muchas cosas que sin el deporte no lo hubiera hecho”.

Publicidad

“Cuando yo fui a Alcohólicos Anónimos mi vida cambió radicalmente y hoy llevo 26 años sin beber alcohol, yo soy un alcohólico recuperado. A mí me gustaba el alcohol, me sentía bien y mi cuerpo no lo rechazaba (…) hoy me sigue gustando pero soy consciente de que si bebo me hago daño”, añadió.

Publicidad

Peluffo y la Selección

El profesor Norberto Peluffo hizo varias apariciones en el combinado nacional, incluyendo la participación en la Copa América de 1983, en donde jugó contra Bolivia y Perú.

Publicidad

Esta Copa América tuvo la particularidad de que el torneo no tuvo sede fija y se jugó mediante tres grupos de tres equipos cada uno con partidos de ida y vuelta.

Publicidad

Sumado a lo anterior, disputó los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980 con la camiseta tricolor en cuyo grupo se encontraban Checoslovaquia, Kuwait y Nigeria. Colombia no clasificó tras perder un juego, empatar otro y lograr un triunfo (4 puntos de 9 posibles)

En cuanto a la eliminación de Colombia de la Copa América Centenario acotó que "Chile es un gran equipo, una gran Selección. Colombia tuvo una Copa muy irregular y hubo jugadores que no estaban en su mejor momento, todo eso influyó para que hoy la Selección no esté disputando la final que tanto anhelabamos todos".