¡Por ‘photo finish’! Teunissen ganó la primera etapa del Tour de Francia 2019

“I was still fresh, I saw everyone cracking in the last metres, even Sagan, and I just kept going until the end. It’s amazing."@MikeTeunissen 👏



"J'étais encore frais, J'ai vu tout le monde craquer dans les derniers mètres. C'est incroyable"@MikeTeunissen 👏#TDF2019 pic.twitter.com/ccZsuY72TX