En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Encuesta Invamer
Aviones A320
Miguel Uribe Londoño
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / ¿Por qué el fútbol femenino mueve más que el masculino? Marcas ya escogieron a su favorito

¿Por qué el fútbol femenino mueve más que el masculino? Marcas ya escogieron a su favorito

Según datos recientes, las marcas deportivas y de moda ya escogieron a su favorito: el fútbol femenino ha demostrado ser un negocio que triplica el retorno de inversión que ofrece el masculino.

Publicidad

Publicidad

Publicidad