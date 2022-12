¿Por qué la Federación Colombiana no llamaría a Juan Carlos Osorio?

Juan Carlos Osorio, entrenador de la selección paraguaya, afirmó este martes, al divulgar la primera lista de convocados para comenzar trabajos con la ‘Albirroja’,"No puedo negar que, como colombiano, la ilusión, no de ahora, el sueño, no de ahora, el objetivo, no de ahora, de toda mi vida, ha sido dirigir la selección colombiana",

dijo el exseleccionador de México al ser consultado por la posición que tomaría si recibiera una oferta para dirigir la selección de su país.

Vea también: “Es el sueño de mi vida”: Osorio sigue pensando en dirigir a Colombia

"Tengo 57 años, se los he dedicado al fútbol. Y siempre he pensado que en algún momento voy a tener la oportunidad de darle a mi viejo (su padre) esa felicidad (entrenar a la selección colombiana).aseguró, en los micrófonos de BLU Radio, que no hay ninguna posibilidad de que la Federación Colombiana de Fútbol llame a Juan Carlos Osorio para que tome las riendas del combinado nacional.“El presidente de la Federación Paraguaya es muy amigo de Ramón Jesurún y estoy seguro que el dirigente no va a quedar tan mal con su pueblo de contratar a un entrenador y que al mes se le vaya.Y, seguramente, el presidente de la FCF le dijo no”, precisó Puccetti.

Publicidad