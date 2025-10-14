Presidente de reconocido equipo huyó de sus hinchas: “Salió como una rata”

El fútbol argentino atraviesa una nueva tormenta institucional tras la fuerte crisis que sacude a San Lorenzo de Almagro. Su presidente, Marcelo Moretti, vive uno de los episodios más tensos en la historia reciente del club.

El directivo fue escoltado por la Policía luego de que decenas de hinchas enfurecidos intentaran increparlo en la sede principal, en medio de insultos, empujones y desórdenes. “Mírenlo cómo se va, como una rata”, gritaban los aficionados mientras los noticieros argentinos transmitían en vivo la caótica escena.

Los hechos ocurrieron la tarde del lunes 13 de octubre en la sede de la Avenida de la Plata, en Buenos Aires. Moretti llegó en horas de la tarde, pero apenas permaneció un par de horas antes de ser evacuado por las autoridades. Su salida, protegida por un amplio operativo policial, cerró una jornada marcada por la indignación de los seguidores del “Ciclón”, quienes lo acusan de corrupción y exigen su renuncia inmediata.

Hinchas de San Lorenzo exigen la renuncia de Moretti por escándalo de corrupción

El regreso de Moretti a la presidencia fue autorizado por la justicia argentina, que anuló una reunión en la que la comisión directiva había declarado la acefalía del club. Sin embargo, su retorno reavivó la furia de los socios, pues sobre él pesa un video que dañó gravemente su imagen.

En la grabación, el presidente aparece recibiendo 25.000 dólares, presuntamente entregados por la madre de un joven jugador a cambio de un cupo en las divisiones inferiores. El hecho derivó en una investigación por administración fraudulenta, actualmente en manos de la fiscalía. Aunque no hay una condena formal, el escándalo ha profundizado la desconfianza entre la hinchada.

La tensión alcanzó niveles extremos: más de diez camiones de asalto, ocho motocicletas y dos camiones hidrantes fueron desplegados en el barrio de Boedo. Los seguidores del club se enfrentaron a la Policía mientras Moretti era resguardado en una patrulla.

Medios como TyC Sports y La Nación calificaron la escena como “vergonzosa” y reflejo de una “crisis institucional”. Aun así, el dirigente insiste en mantenerse en el cargo e incluso planea acompañar al equipo en su próximo viaje a Tucumán para enfrentar a Atlético, decisión que sus opositores ven como una nueva provocación.

