Prográmese: Así se jugará la fecha 5 de la Liga colombiana

La quinta fecha de la Liga colombiana está generando mucha expectativa, no solo por la necesidad de muchos de sumar puntos, sino también por los juegos entre dos regiones que siempre se han considerado rivales en el fútbol.

América contra Medellín y Nacional ante Cali serán los encuentros más atractivos de la jornada .

Estos son los 10 juegos que se disputarán en la nueva fecha de la Liga:

Sábado

4:00 p.m.: América vs Medellín

6:10 p.m.: Millonarios vs Boyacá Chicó

8:15 p.m.: Nacional vs Deportivo Cali

Domingo

4:00 p.m.: Patriotas vs Santa Fe

4:05 p.m.: Envigado vs Bucaramanga

6:10 p.m.: Junior vs Once Caldas

8:15 p.m.: Cúcuta vs Pasto

Martes

7:40 p.m.: Deportivo Pereira vs Jaguares

El líder de la liga es el Deportivo Pasto con 9 puntos, los mismos que Atlético Nacional, con la diferencia de que el equipo ‘volcánico’ tiene un partido menos que el ‘verdolaga’.

Por su parte, los más necesitados de sumar unidades son Millonarios, Cúcuta y Bucaramanga, los tres con tan solo dos puntos de 12 posibles y ya con grandes críticas por parte de sus respectivas aficiones.