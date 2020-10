¡Prográmese! Nacional vs América, plato fuerte de la fecha 15 de la liga colombiana

Este fin de semana se jugará la fecha 15 de la Liga BetPlay Dimayor, que tendrá el choque entre Atlético Nacional y América de Cali el próximo domingo desde las 6:05 de la tarde en el estadio Atanasio Girardot como el clásico de la fecha.

Paisas y caleños llegan a este importante duelo con realidades parecidas: ambos están ‘metiditos’ en el grupo de los 8 y solo los separan dos puntos. Los verdes suman 25, mientras que los ‘Diablos Rojos’ tienen 23 unidades.

La fecha comenzará este sábado a las 4:00 de la tarde con el duelo en Tunja entre el Boyacá Chicó y el Once Caldas y finalizará el próximo lunes a las 8:00 de la noche con otro partido interesante: el que disputarán Deportivo Cali, que es quinto en la tabla, e Independiente Santa Fe, que es el colíder del campeonato nacional, en Palmaseca.

Así se disputará la fecha 15:

-Sábado:

4:00 de la tarde: Boyacá Chicó vs Once Caldas

6:05 de la tarde: Cúcuta vs Envigado

8:10 de la noche: Millonarios vs Patriotas

-Domingo:

11:00 de la mañana: La Equidad vs Bucaramanga

2:00 de la tarde: Deportivo Pereira vs Junior

4:00 de la tarde: jaguares vs Deportes Tolima

6:05 de la tarde: Atlético Nacional vs América

8:10 de la noche: Deportivo Pasto vs Medellín

-Lunes:

6:00 de la tarde: Alianza Petrolera vs Águilas Doradas

8:00 de la noche: Deportivo Cali vs Santa Fe