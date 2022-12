"Puede que haya sido yo": Francisco Santos sobre pago a barras en convención

Francisco Santos aseguró que “es una pendejada” pensar en el pago a asistentes para hacer barra y agregó que ello “no es ningún delito”.

“No tengo ni idea porque no estoy encargado de esto (…) Puede que haya sido yo, pero no me encargué de eso, no sé”, aseguró el precandidato del Uribe Centro Democrático sobre las denuncias presentadas por Óscar Iván Zuluaga.

-En las últimas horas fue capturado un ex subcomandante de la Sijín de la ciudad de Cúcuta por la supuesta extorsión a un extraditable.

-Los organismos de emergencias en Antioquia avanzan en la búsqueda de un contratista de EPM que cayó a las aguas de la represa Porce 2.

-Cuatro soldados resultaron heridos en fuertes combates con las Farc que se presentan esta mañana de sábado en zona rural de Tame.

-110 millones de dólares que está reclamando el productor musical Quincy Jones a los herederos de Michael Jackson, al considerar que tiene derechos de autor sobre algunos de los éxitos del fallecido rey del pop.

El presidente Juan Manuel Santos asistirá este sábado a los municipios de Villeta, Viotá, y Madrid, en Cundinamarca, donde sostendrá la llamada agenda regional que tiene como propósito buscarle soluciones a los problemas de la región.