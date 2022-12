¿Qué hay detrás de la desconvocatoria de James Rodríguez en la Selección Colombia?

Fabio Poveda informó en Blog Deportivo las razones que ocasionaron la polémica respuesta de James Rodríguez en redes sociales luego de ser desconvocado de la Selección Colombia porque “no se encontraba en el nivel óptimo de competencia”, según el comunicado de la Federación Colombiana de Fútbol.

“A James, aún con lesión, lo esperaban hoy. Sabía el cuerpo técnico que no iba a estar para el partido contra Perú, pero lo esperaban para que siguiera su recuperación al lado de la Selección”, dijo.

Publicidad

Sin embargo, Poveda también comentó que el mediocampista de Everton esperaba seguir su recuperación en Medellín y, luego del partido de la Selección Colombia en Lima, sumarse a la concentración en Barraquilla.

“James esperaba que le dieran la oportunidad de seguir su recuperación en Medellín y unirse a los trabajos de la Selección una vez regresaran de Perú. Ahí hay un corto circuito”, agregó.

Por otro lado, Javier Hernández Bonnet indicó que un directivo de la FCF le aseguró que la única razón por la que James no estará con la Selección es por una condición médica y que un “cuerpo técnico no va a hacer algo que no pueda avalar y pierda credibilidad con los jugadores”, contó.

“James Rodríguez si fue revisado por el departamento médico de la Selección Colombia”, añadió.

Publicidad

Escuche la información completa en Blog Deportivo: