Además de no jugar Eliminatorias, James Rodríguez queda fuera para disputar Copa América 2021

Este viernes la Federación Colombiana de Fútbol, FCF, emitió un comunicado oficial donde anunciaron que James Rodríguez fue desconvocado de la Selección Colombia para disputar los partidos de Eliminatorias a Catar 2022 frente a Perú y Argentina, pero, además, quedó fuera para jugar la Copa América 2021.

Según el comunicado de la FCF, el ‘10’ colombiano fue sometido a exámenes médicos “que determinaron que no se encuentra en el nivel óptimo de competencia, por lo cual, no podrá unirse al grupo de convocados por Reinaldo Rueda”. Así las cosas, James se perderá estos compromisos y el campeonato sudamericano.

Publicidad

“El cuerpo técnico de la Selección Colombia Masculina de Mayores informa que el jugador James Rodríguez ha sido desconvocado para los juegos ante Perú y Argentina por las clasificatorias a la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, y la CONMEBOL Copa América 2021”, agregan.

Ante la noticia, el jugador del Everton publicó en sus redes sociales un comunicado donde mostró su sorpresa con el cuerpo técnico por la decisión tomada. “No recibir la confianza de parte del cuerpo técnico rompe con todo y me genera un enorme dolor, ya que por la camiseta de la Selección Colombia siempre he dejado hasta la vida”.

“Vengo de una recuperación que está en su parte final. En la que he tomado el tiempo suficiente para integrarme en plenitud de condiciones a la práctica del fútbol y de esta manera no afectar mi participación en los próximos compromisos de nuestra Selección. Los tiempos pertinentes de este proceso me sugieren tener precaución para participar en la fecha 7 de la Eliminatoria, pero me permitirían integrarme de lleno en la fecha 8 y por supuesto estar para la Copa América 2021”, indica el comunicado del zurdo de la ‘Tricolor’.

Publicidad

En sustitución de James, Reinaldo Rueda llamó a Edwin Cardona, volante de Boca Juniors, quien junto a los demás convocados visitará a Perú el 3 de junio y el 8 recibirá a Argentina.