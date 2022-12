No es que estemos perdiendo una brillantez, James no está en el nivel futbolístico: Pinto

Tras conocerse que James Rodríguez fue desconvocado este viernes por la Federación Colombiana de Fútbol , FCF, para disputar los partidos de Eliminatorias y Copa América 2021, varias fueron las reacciones. El técnico Jorge Luis Pinto comentó en Blog Deportivo que con la salida del ‘10’ no “es que estemos perdiendo una brillantez”.

“Hoy James no está en el nivel de producción futbolística ideal para la Selección Colombia, no es que estemos perdiendo una brillantez, no. Se está perdiendo un buen jugador en este momento, pero que no está rindiendo al máximo”, dijo.

“Yo estoy seguro que Reinaldo se comunicó con él, el no presentarse tiene algo, tendríamos que informarnos de eso, pero si no hay la disposición y humildad de venir, de sacrificar un día con la familia para presentarse en un compromiso tan importante como es este doblete, me parece que no hay entendimiento con la selección”, agregó Pinto.

¿Qué pierde la Selección Colombia con James fuera?

“Pierde a un jugador, que si está bien, puede producir en la parte creativa, que permita tener otras alternativas (…) Puede dificultar un poco, pero Colombia tiene jugadores para suplirlo”, afirmó.

Sobre los jugadores que podrían llegar a sustituir al zurdo en partidos de la ‘Tricolor’, el técnico Jorge Luis Pinto señaló que Luis Muriel y Duván Zapata son buenas opciones.

“Hay alternativas, puede jugar con volantes punteros, no se necesita tanto ese factor creativo que genera James, Muriel y Zapata pueden ser, hay jugadores para ese esquema”.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: