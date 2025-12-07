¿Qué le pasó a Daniel Muñoz? Ausencia en el Derby londinense preocupa en Colombia

La Premier League llega a la fecha 14, una jornada en la que el Derby londinense se roba buena parte de la atención en el fútbol inglés y en la que el Fulham recibe al Crystal Palace, un duelo que ha dado de qué hablar, especialmente por la ausencia de una de sus figuras: el colombiano Daniel Muñoz.

La falta del lateral encendió la preocupación entre los hinchas del Crystal Palace, pues ni siquiera apareció inscrito entre los suplentes, algo que para muchos resulta inesperado, ya que en los últimos partidos Muñoz ha sido determinante para el club inglés.



Crystal Palace sobre ausencia de Daniel Muñoz

La razón de su ausencia es clara. En la fecha anterior, ante el Burnley, el colombiano no solo fue protagonista al anotar un gol, sino que además presentó una molestia en la rodilla durante el encuentro. Debido a esa incomodidad física, el cuerpo técnico decidió que debía tomarse un descanso.

“La rodilla. Ha dicho que tiene que descansar y por eso está fuera. No vamos a tomar riesgos y ojalá que pueda volver contra el Manchester City”, explicó Oliver Glasner, técnico de los Eagles, en declaraciones a EFE.

A pesar de la alerta inicial, la directiva del Crystal Palace señaló que se trata de una molestia menor. Todo indica que la ausencia de Muñoz no sería prolongada y que, por el contrario, estaría listo para volver al campo el próximo fin de semana, cuando el equipo enfrente al Manchester City, un partido que exigirá a todas las figuras de los Eagles para buscar un resultado favorable.



¿Daniel Muñoz arrestado? Esto se sabe del rumor que circula en redes

🚨🇨🇴 NOTICIA. Daniel Muñoz (29), del Crystal Palace, fue arrestado tras presuntamente golpear a un hombre en la calle. Esa es la verdadera razón detrás de su ausencia en el partido de hoy contra el Fulham. pic.twitter.com/CqJOD63i58 — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) December 7, 2025

En redes sociales comenzaron a circular versiones que ubican al colombiano tras un supuesto arresto. Según informó la BBC, un futbolista habría sido detenido en el centro de Londres bajo sospecha de agresión y altercado.

Sin revelar la identidad, la BBC señaló que el jugador arrestado tiene 29 años y que la víctima fue trasladada al hospital con lesiones que no comprometían su integridad. Añadieron que el futbolista fue liberado bajo fianza mientras avanzan las investigaciones.

A partir de esta información, algunas cuentas en X, como Futbol de Inglaterra, aseguraron que Daniel Muñoz —quien también tiene 29 años— sería el jugador involucrado en el incidente.

Sin embargo, ni las autoridades, ni el Crystal Palace ni el propio jugador han confirmado esa versión. Por ahora, lo único claro es que Muñoz no enfrentó al Fulham debido a una molestia en la rodilla, mientras se espera que tanto el club como las autoridades aclaren lo ocurrido.

